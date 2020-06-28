В ПФР сообщили об увеличении пенсий в ближайшие три года

Москва, 28 июня. Пенсии для неработающих пенсионеров в РФ в ближайшие три года будут постепенно повышать. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

По данным ПФР, в 2021 году выплаты пожилым людям могут составить в среднем 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283.

В ведомстве уточнили, что такой прогноз был сделан на основании показателей среднесрочного анализа социально-экономического развития страны до 2023 года по базовому варианту Минэкономразвития.

Министерство предлагает увеличить пенсии по старости на 5,7% в 2021 году, до 17 432 рублей, в 2022-м — на 5,3%, до 18 357 рублей, а к 2023 году еще на 5% — до 19 283.

Размер социальной пенсии в 2021 году составит 10 044 рубля, в следующем году — 10 338 рублей, а в 2023-м — 10 697 рублей.

Ранее в ПФР рассказали, что прибавку к пенсии в размере 25% от объема фиксированной выплаты в 2020 году получат неработающие россияне, живущие в селе или отработавшие там не менее 30 лет.

Также в ведомстве назвали условия для получения пенсионерами надбавки в размере трех тысяч рублей.