Москва, 28 июня. Вопрос судебных споров вокруг строительства трубопровода «Nord Stream 2» намеренно политизируется США и ЕС. Ничего, кроме экономической составляющей, там нет. К такому выводу пришла рабочая группа ученых Юридической академии, исследовавшая вопрос применения Европой Третьего энергопакета. Напомним, его правила запрещают «Газпрому» и поставлять топливо, и владеть энерготранспортной инфраструктурой на территории ЕС.
В интервью Федеральному агентству новостей глава исследовательской группы, доцент кафедры гражданского процесса Юридической академии Владимир Гусев сообщил:
«Еврокомиссия говорит, что изменения очень выгодны конечному потребителю. Это неправда. Данные европейского портала правовой информации CELEX за пять предыдущих лет говорят, что обещания не воплощены в жизнь. Рядовые абоненты розничного европейского рынка газа не получат финансовой выгоды от принудительного разделения активов «Газпрома» и введения санкций против «Nord Stream 2 AG». Ключевой принцип регулирования монополий ЕС — достижение блага потребителя — не реализуется Третьим энергопакетом. Чем тогда занята Европа, растрачивая лишь на суды с «Газпромом», по самым скромным оценкам, более 200 млн евро? Quiprodest?
Эксперт обратил внимание на то, что структура газпромовского владения трубопроводами в Европе вынуждает его продавать свою долю в ряде предприятий.
Продажа актива, мотивированная принуждением закона, определенно приводит к уменьшению рыночной стоимости объекта продажи. Здесь розничный рынок опять ничего не выиграет. В Европе меньше десятка профильных холдинговых структур способны выкупить транспортные активы «Газпрома». Вот кто-то из них и получит выгоду от многомиллиардного дисконта по продаже. Что это все означает, как не принудительную приватизацию за копейки с помощью чиновников-лоббистов?
Повторюсь, по итогам нашего исследования выяснилось, что безопасность и благо европейского потребителя никакого отношения к газовому спору не имеют. Полученные результаты наша группа в статусе советника суда доносит до международного арбитража, где рассматривается спор «Nord Stream 2 AG» с ЕС».