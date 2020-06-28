Еврокомиссия напрасно потратила на суды с «Газпромом» 200 млн евро, подыграв спекулянтам

Москва, 28 июня. Вопрос судебных споров вокруг строительства трубопровода «Nord Stream 2» намеренно политизируется США и ЕС. Ничего, кроме экономической составляющей, там нет. К такому выводу пришла рабочая группа ученых Юридической академии, исследовавшая вопрос применения Европой Третьего энергопакета. Напомним, его правила запрещают «Газпрому» и поставлять топливо, и владеть энерготранспортной инфраструктурой на территории ЕС.

В интервью Федеральному агентству новостей глава исследовательской группы, доцент кафедры гражданского процесса Юридической академии Владимир Гусев сообщил:

«Еврокомиссия говорит, что изменения очень выгодны конечному потребителю. Это неправда. Данные европейского портала правовой информации CELEX за пять предыдущих лет говорят, что обещания не воплощены в жизнь. Рядовые абоненты розничного европейского рынка газа не получат финансовой выгоды от принудительного разделения активов «Газпрома» и введения санкций против «Nord Stream 2 AG». Ключевой принцип регулирования монополий ЕС — достижение блага потребителя — не реализуется Третьим энергопакетом. Чем тогда занята Европа, растрачивая лишь на суды с «Газпромом», по самым скромным оценкам, более 200 млн евро? Quiprodest?

Эксперт обратил внимание на то, что структура газпромовского владения трубопроводами в Европе вынуждает его продавать свою долю в ряде предприятий.