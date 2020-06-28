Многолетний спор вокруг строительства «Газпром Арены» завершается миром

Санкт-Петербург, 28 июня. Апелляционный суд рассматривает спор, в котором комитет по строительству Санкт-Петербурга взыскал с банка «ВТБ» 8,3 млрд рублей по банковской гарантии, выданной строителям «Трансстрой-СПБ».

Напомним, в 2016 году комитет по строительству не пожелал работать с этой компанией и в одностороннем порядке расторг договор на строительство «Газпром Арены». Претензии были к качеству строительства. За это время на выданный комитетом аванс были возведены конструктивы спортивного объекта более чем на 3 млрд рублей. Заказчик и подрядчик не нашли общий язык мирным путем. Спор о качестве, количестве и стоимости стройки длится между ними уже четвертый год.

Интересы города гарантирует банк «ВТБ». Комитет по строительству решил, что легче взыскать деньги с него, а не с подрядчиков строительства. Расчет оказался верным. Суд Санкт-Петербурга, чье дело рассматривает сейчас апелляция, вынес решение в пользу комитета всего за четыре месяца. Из присужденных 8,3 млрд неустойка составляет более 4,3 млрд. Долг по основным обязательствам меньше половины от того, что требует от банка город. Есть предмет для мирных переговоров. Тем более что все согласны с очевидными обстоятельствами: комитет платил, а строители возводили стадион.

В итоге в суде наметился поворот: в конце этой недели стороны конфликта попросили отложить рассмотрение дела для подготовки мирового соглашения. Его условия, на которых все участники тяжбы останутся довольны исходом дела, представители не разглашают. Вероятнее всего, о них мы узнаем от суда в конце августа.

Заключение мирового соглашения в споре между банком, строителями и властью означает мирное прекращение спора с непрогнозируемым результатом для участников и их руководства.