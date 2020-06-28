Глава района Прага-6 обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу

Прага, 28 июня. Россия сама виновата в сносе монумента советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии. Об этом заявил староста округа Прага-6, в котором находился памятник, Ондржей Коларж в интервью чешскому изданию Parlamenti Listy.

По его словам, российскому посольству предлагали переместить монумент на свою территорию, но получили отказ. После этого памятник пытались снести вандалы, что спровоцировало протестные акции в его защиту.

Коларж сообщил, что не хотел ажиотажа вокруг монумента, поэтому приказал его снести.

«Мы никогда не пытались удалить монумент. Если бы Россия не начала свои действия через пражское посольство, то статуя все еще стояла бы на своем месте», — цитирует его издание.

В разговоре с журналистами староста Праги-6 также категорично осудил порчу памятников, с которой столкнулись Европа и США после смерти Джорджа Флойда.

Коларж в шутку назвал начало массового сноса монументов своей «виной», но при этом подчеркнул, что не стал бы трогать памятник Коневу, «если бы не Москва».

По его словам, в итоге, чтобы уберечь монумент от вандалов, на нем разместили таблички. Однако как «разъяснительные таблички», содержащие, по данным МИД РФ, спекуляции на тему участия Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году, могли уберечь памятник от вандализма, староста не объяснил.

Ранее дочь полководца Наталия сообщила, что его родные хотели бы видеть снесенный памятник в Москве, «чтобы маршал, как в свое время его войска, тоже вернулся на Родину», пишет «ФедералПресс».

В 2019 году члены районного совета Прага-6 приняли постановление о переносе монумента в один из музеев, а на его месте решили установить мемориал освобождению Праги. Мера о перестановке памятника была связана с тем, что мемориал маршалу Советского Союза в чешской столице неоднократно подвергался осквернению.

Ситуация с переносом вызвала неоднозначные реакции со стороны политиков и общества. Российский МИД осудил решение Праги, назвав его «циничным». Аналогичную позицию выразил и президент Чехии Милош Земан, который признал решение районных властей «позорным».