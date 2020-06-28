Анфиса Чехова удивила подписчиков нежной фотосессией с козлами

Москва, 28 июня. Телеведущая Анфиса Чехова удивила подписчиков неожиданной фотосессией с козлами. На снимках звезда обнимается с животными, прижимается к ним лицом, совсем не боясь рогов.

Фото были сделаны на ферме в Сочи, которую Анфиса посетила вместе со своим сыном. Там они посмотрели на лошадей в загоне, поиграли с пони, но настоящий восторг Чеховой, судя по всему, вызвали именно козлы. В описании к посту она вспомнила пословицу: «Любовь зла – полюбишь и козла».

Фолловерам фотосессия с козлами пришлась по душе. Снимки, действительно, получились красивые и искренние.

«Нашли друг друга», «Козел затейник какой»,«Винторогий вне себя от счастья», «Такими бы козлами были все мужики!», – написали пользователи в комментариях.

Как отмечает телеканал 360, Чехова часто публикует и достаточно откровенные фото, и это вызывает не такую благодушную реакцию подписчиков. Так, в феврале ее обвинили в пошлости за снимок без одежды. В ответ ведущая опубликовала несколько картин известных художников с обнаженными натурщицами, и задалась вопросом, почему в сознании некоторых людей нагота тождественна пошлости.

Удивление и даже беспокойство Анфисы вызывает не только ханжество, но и отсутствие чувство юмора у россиян. В 2017 году в интервью НСН она заявила, что в нашей стране стоило бы организовать Институт юмора, где бы людей учили воспринимать шутки.