Гаага, 28 июня. Интернет-пользователи из европейских стран и технические эксперты не согласны с выводами прокуратуры Нидерландов по делу о крушении самолета МН17 в Донбассе. Предоставленное доказательство похоже на предыдущее, которое могло быть подделано.

По мнению голландских правоохранительных органов, крушение воздушного судна произошло после падания ракеты ЗРК «Бук». В качестве подтверждения своего вывода надзорный орган предоставил суду запись телефонного разговора.

Технический эксперт Юрий Антипов отметил, что ранее с похожей записью работали малайзийские специалисты. Они пришли к выводу, что на ней есть «склейки», которые могут говорить о сфабрикованности доказательства. Запись могли сделать из нескольких разных фрагментов, пишет Nation News.

Интернет-аудитория считает, что иностранные государства продолжают делать попытки свалить всю вину на Россию, URA.ru.

Отметим, что ранее СМИ Нидерландов опубликовали материал с рассказом некоего свидетеля, который был в курсе многих подробностей расследования авиакатастрофы.

В его слова не поверил эксперт Юрий Антипов. Он обратил внимание, что свидетель не может знать, на какие факты следствие обратило внимание, какие сочло несущественными. Антипов подчеркнул, что следователи не информируют свидетелей о ходе расследования и результатах экспертиз, они лишь задают вопросы очевидцам.

Напомним, что трагедия произошла в июле 2014 года. Самолет, летевший из Малайзии в Нидерланды, потерпел крушение. Погибли все 298 человек.