Режиссер фильма Собчак получил перелом после нападения в монастыре

Екатеринбург, 28 июня. Режиссер Сергей Ерженков, участвовавший в съемках фильма в Среднеуральском женском монастыре в команде журналистки Ксении Собчак, получил перелом кисти. Об этом он сообщил лично после посещения травмпункта.

Ранее Собчак рассказала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в захваченном опальным схиигуменом Сергием Романовым монастыре.

«[Диагностирован] перелом шиловидного отростка левой лучевой кости», — сказал Ерженков, подтвердив факт обращения в травмпункт Екатеринбурга после конфликта в монастыре.

В Екатеринбургской епархии ранее сообщили, что изучают ситуацию, а также попросили временно воздержаться от посещения монастыря. Там отметили, что епархия «с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», передает «Ридус».

Романов был отстранен от проповедей 27 апреля. Причиной послужила видеозапись, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции. Кроме того, он называл ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов после инцидента с Собчак и ее съемочной группой заявил телеканалу «360», что журналистка сама виновата в произошедшем. По его словам, нападение стало результатом ее «провокации».