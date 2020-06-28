Военный эксперт объяснил смысл применения «роя» истребителей в боевых условиях

При использовании боевого порядка «рой» летательные аппараты перегружают систему противовоздушной обороны противника за счет большого количества целей и наносят внезапный удар. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Таким образом он прокомментировал проведение Минобороны под руководством Сергея Шойгу эксперимента по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Как сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе, эксперимент проводился в реальных боевых условиях.

Другой источник пояснил, что «роем» или «стаей» называется боевой порядок, где ведется постоянный информационный обмен между истребителями, и компьютер каждого самолета автоматически обрабатывает данные как с собственных датчиков, так и с датчиков других бортов. Собеседники агентства отметили, что применение такого принципа существенно повышает эффективность выполнения боевых задач. Источники в ОПК не стали раскрывать информацию о времени и месте проведения эксперимента.

Как разъяснил экс-начальник зенитно-ракетных войск ВВС России Сергей Хатылев, применение боевого порядка «рой» характерно для беспилотной летательной авиации. На сегодняшний день рассматривать вариант его использования с участием боевых истребителей Су-35 и Су-57 — это «что-то из области неведомого», говорит он.

«Истребители четвертого и пятого поколений в состоянии сами вести обнаружение и поиск целей. При этом для этих задач возможно использование самолета радиолокационного дозора А-50. Он ведет разведку и обнаружение целей в режиме молчания. В данном случае идет разговор об управлении истребительной и прочей авиацией не с наземных пунктов управления, а с воздуха. Здесь было сравнение систем управления А-50 и беспилотных летательных аппаратов в боевом порядке «рой», — объяснил Хатылев.

По его словам, ударные беспилотные летательные аппараты применяются «роем» или «стаей», так как они могут иметь собственный и общий интеллект.

«Запуск большого количества беспилотников производится либо с земли, либо с носителей в воздухе. Этим аппаратам ставится определенное количество задач по поражению большего числа объектов. Но сначала нужно навести на них эти ударные средства и продолжать это делать до полного поражения. А потом проконтролировать результаты удара. Когда эти беспилотники применяются в большом количестве, то ими все равно нужно продолжать управлять. Боевой порядок «рой» или «стая» применяется совместно с системой управления беспилотников», — пояснил военный эксперт.

Собеседник ФАН уточнил, что в боевых действиях большое число беспилотников массово не используется, а пока только проводятся испытания. Однако у этого способа атаки есть ряд важных преимуществ.

«Во-первых, средства противовоздушной обороны и разведки будут перегружены большим количеством целей и не смогут индивидуально их сопровождать. Во-вторых, система ПВО такова, что она группирует эти цели, а сколько в ней средств воздушного нападения, куда они полетят, как они будут разлетаться — с этим будет трудно определиться. Для этого потребуется время. Поскольку беспилотная малая авиация применяется на малых высотах, когда есть большая скорость, то противник просто опоздает, пока будет узнавать всю информацию о предполагаемых целях. Станция разведки не сможет выдать информацию боевым средствам для уничтожения стай беспилотников, которые будут разлетаться по своим целям. Все рассчитано на внезапность, перегрузку системы разведки и управления, в результате чего наносится удар по большому количеству целей», — добавил он.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись полета российских самолетов Ту-142МК над Арктикой в Интернете. На видео показан полет самолетов в небе над водами Баренцева и Норвежского морей. На некоторых участках российскую группу сопровождали ВВС Соединенных Штатов и Норвегии. В Минобороны РФ подчеркнули, что полет российских воздушных судов был выполнен в полном соответствии с нормами международного права.