Зеленский ответил депутату Рады, предложившей «стерилизовать украинцев»

Киев, 28 июня. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на резонансное высказывание депутата от своей партии «Слуга народа» Галины Третьяковой, заявившей, что у безработных украинцев рождаются дети «низкого качества», и предложившей в связи с этим задуматься о стерилизации граждан.

Третьякова рассказала, что после своего заявления говорила с президентом, и тот назвал ее «торпедой», из-за которой фракция может проиграть местные выборы.

«Он сказал, что я торпеда, и, конечно, что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы», — цитирует женщину газета «Известия».

Депутат уточнила, что беседа с Зеленским была посвящена обсуждению проекта законов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в Верховной раде на следующей неделе.

Скандальное высказывание представительницы «Слуги народа», которая также занимает пост главы комитета Рады по социальной политике и защите прав ветеранов, распространилось по Сети 24 июня. Оно было озвучено в ролике выступления Третьяковой.

Парламентарий рассказывала, что безработные украинцы живут на средства государства, а затем рожают наследников с целью получения пособий. По ее мнению, это приводит к появлению «детей низкого качества». В своей речи она упомянула об идее стерилизации безработных.

Заявление вызвало на Украине скандал, профсоюзы потребовали отставки Третьяковой, а ее коллега по парламенту Вадим Рабинович увидел в выступлении признаки желания властей сократить население страны.