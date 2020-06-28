Белый дом назвал «неточными» данные NYT о поддержке Россией талибов

Вашингтон, 27 июня. Публикация The New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам вознаграждение за «охоту» на американских военных в Афганистане «неточна», так как ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу об этом не докладывали, сказано в заявлении Белого дома.

Ранее The New York Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США сообщило, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение талибам (террористическая группировка «Талибан»1, запрещена в России) за нападения на американских солдат в Афганистане. Однако издание не привело никаких доказательств этой информации.

Пресс-секретарь администрации Кейли Макинани говорит, что от разведки США ежедневно поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строжайшему контролю.

«Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, глава ЦРУ, советник по нацбезопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами», — отмечается в заявлении.

В администрации президента США подчеркнули, что это указывает не на «достоинства вероятных данных разведки», а на «неточности публикации The New York Times».

В МИД РФ в свою очередь назвали эту информацию «незатейливым вбросом» и «чушью». В ведомстве отметили, что другого нельзя было ожидать от разведки, «с треском провалившую 20-летнюю войну в Афганистане». Также российские дипломаты напомнили о причастности разведки США к наркотрафику и выплатам боевикам за проход транспортных караванов.

1 Организация запрещена на территории РФ.