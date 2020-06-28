Жену Тарасова возмутило решение суда, увеличившего алименты его бывшей супруге

Москва, 28 июня. Супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко возмутило решение суда в пользу бывшей жены спортсмена, из-за которого права ее дочерей оказались ущемлены. Об этом модель написала в своем Instagram.

«Что ж, в связи с последними событиями, с которыми столкнулась наша семья, я, пожалуй, выскажусь. На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «судебное разбирательство» и старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честным образом, лишь бы меня не трогали и перестали порочить честь моей семьи», — говорится в посте девушки.

Костенко убеждена, что адвокат противоположной стороны оклеветал ее семью. По ее словам, защитник позволил себе озвучить в ходе разбирательства «непроверенные данные и добавить в материалах дела лишние нули в цифрах», обсуждать на заседании личные данные человека, который не имел отношения к процессу и не был объявлен третьим лицом, а также предоставил СМИ «фальшивую информацию».

Модель решила, что работа юриста — это «стыд и позор». Кроме того, она заявила, что защитник, критикующий ее супруга, сам «сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально».

Нынешняя жена футболиста выразила недовольство в связи с тем, что Черемушкинский суд Москвы увеличил бывшему игроку «Локомотива» размер алиментов на содержание ребенка. По словам адвоката Тарасова, экс-супруга спортсмена осталась этим «очень довольна». Футболист просил сократить размер выплат с 350 тысяч рублей до 50 тысяч.

Не исключено, что Тарасов будет обжаловать решение суда.