Россияне стали чаще покупать антидепрессанты из-за пандемии

Москва, 28 июня. Продажи антидепрессантов в России увеличились в среднем на 10% в период с 1 марта по 1 июня текущего года в сравнении с указанным интервалом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, которая занимается мониторингом и исследованиями фармацевтического рынка.

В общей сложности за обозначенный период в 2020 году было продано 2,3 миллиона упаковок на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, сообщает RT.

По словам аналитиков, пик роста продаж совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах РФ.

Отмечается, что в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в то же время в 2019 году, а за последние две недели месяца рост превысил 60%.

Постепенное снижение спроса на антидепрессанты среди россиян эксперты зафиксировали в конце апреля. Тогда ситуация с COVID-19 начала постепенно стабилизироваться.

Ранее стало известно, что во время пандемии россияне пристрастились к кальяну и стали чаще покупать более дешевые сигареты. Об этом говорят результаты исследований, проведенных оператором фискальных данных «Платформа ОФД».

В конце мая DSM Group фиксировала в стране рост продаж антибиотиков. Сообщалось, что за период с января по март 2020 года в российских аптеках продали около 65 миллионов упаковок таких препаратов.