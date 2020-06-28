В Германии рассказали об ответе Берлина на санкции США по «Северному потоку – 2»

Берлин, 28 июня. Ответные меры Германии на возможные санкции США против строящегося газопровода «Северный поток — 2» ограничены, речь может идти лишь о поддержке собственных компаний, затронутых рестрикциями, считает немецкий политолог Александр Рар.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственные источники в Берлине сообщило, что власти ФРГ готовят ответные меры, на случай если США введут дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2».

По мнению политолога, Берлин может применить закон, ограничивающий действие экстерриториальных санкций, ранее уже задействованный в ситуации с Ираном, когда Германия использовала этот закон для защиты своих предприятий.

«Он предусматривает наложение штрафов на компании, которые следуют экстерриториальным санкциям. Таким образом, компании получают защиту, ссылаясь на то, что обязаны ориентироваться на национальное законодательство Германии в данном вопросе», — объясняет Александр Рар.

Эксперт отмечает, что препятствием для реализации данного плана может стать Варшава. Рар говорит, что Польша внесла в Еврокомиссию законопроект, согласно которому санкционные механизмы США должны автоматически распространяться в Евросоюзе. Это ставит под вопрос реальные контрсанкции Берлина, так как есть вероятность, что их можно будет ввести лишь с согласия Брюсселя.

Напомним, что в начале июня на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкционных мер против «Северного потока — 2». Они будут распространяться на компании, осуществляющие строительство газопровода, а также на организации, которые оказывают страховую, юридическую помощь или портовые услуги.