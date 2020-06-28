Финансовый аналитик спрогнозировал поведение курса рубля в июле

Москва, 28 июня. Финансовый аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Российской газетой» поделился прогнозом курса рубля на июль.

Эксперт подчеркивает, что главным фактором формирования курса российской валюты остается цена на нефть. Как отмечает аналитик, отыграв все позитивные новости связанные с продлением соглашения ОПЕК+, цены на нефть приобретают большую зависимость от конъюнктуры на глобальных финансовых рынках, где еще сохраняются страхи в отношении второй волны пандемии.

«С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50», — говорит Дроздов.

По его словам, поддержку рублю будут оказывать валютные интервенции Банка России, осуществляемые в рамках бюджетного правила. Также он отмечает, что повлияет и продажа валюты крупными экспортерами для выплаты дивидендов, основной объем которых приходится на июль.

Главным риском Дроздов называет резкую смену настроений на глобальных финансовых рынках, а также рынке энергоносителей. Он отмечает, что при реализации данного сценария рубль может подойти к отметке 72 за доллар.

Ранее генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко сообщал, что курс доллара опустится до 66 рублей к концу текущего года, если среднегодовая стоимость нефти составит около 50 долларов за баррель.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прогнозирует, что до конца года курс рубля не будет сильно меняться. Он ориентируется на 70 рублей за доллар.