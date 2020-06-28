Зеленского обвинили в нарушении Конституции Украины

Киев, 28 июня. Украинский президент Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм конституции страны, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Данное заявление Медведчук сделал в преддверии Дня Конституции Украины, который отмечается 28 июня. Он отметил, что власть нарушает статью 1, определяющую Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

«Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти. Демократическое и правовое государство — это то, в котором монополия на силу принадлежит избранной народом власти, а не распоясавшимся национал-радикалам и «бродячим активистам», в котором права и свободы граждан надежно защищаются и гарантированы властью», — говорит Медведчук.

Также он отметил, что нынешняя власть нарушает статью 10, гарантирующую использование русского и других языков нацменьшинств страны.

«Проводимая властью политика насильственной украинизации антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан», — подчеркивает оппозиционер.

Медведчук указал и на уничтожение украинской системы здравоохранения, что является нарушением статьи 49, которая гарантирует доступное и эффективное медицинское обслуживание для всех жителей страны. По его мнению, действующей власти в будущем «придется ответить за преступные реформы, проводимые в угоду западным хозяевам».

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что Зеленский за год в должности президента Украины не сумел урегулировать конфликт в Донбассе и не смог вывести страну из экономического кризиса. Оппозиционный политик подчеркнул, что Зеленский заслуживает «исключительно отрицательной оценки» за год своего президентства.