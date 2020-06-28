Пушков усомнился в китайском происхождении коронавируса

Москва, 28 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков усомнился в том, что коронавирус SARS-CоV-2 возник на территории Китая. В своем посте в Twitter сенатор обратил внимание на исследование испанских ученых, согласно которому в сточных водах Барселоны следы коронавируса были найдены еще весной 2019 года.

Отмечается, что специалисты Университета Барселоны проанализировали образцы сточных вод за период с января 2018-го по декабрь 2019-го, и все они были отрицательными, кроме образца за 12 марта, «где геномы SARS-CoV-2 были в небольшом количестве, однако дали точный результат».

«Т.е. в Испании он появился за девять месяцев до выявления в КНР. По данным Института Пастера в Париже, он был во Франции уже с октября 2019-го. Так что, в пандемии будут по-прежнему обвинять китайских летучих мышей?» — пишет Пушков.

Напомним, что первые сообщения о вспышке коронавируса появились в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В Китае подозревают, что SARS-CoV-2 в Ухань завезли американские военные. Причиной такого заявления стал материал о создании подобного вируса, опубликованный в научном журнале Nature Medicine за 2015 год.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе называл эпидемию в Китае следствием «биологической диверсии».