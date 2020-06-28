Россияне в Сети раскритиковали Ефремова за политическое заявление

Москва, 28 июня. Российские интернет-пользователи осудили Михаила Ефремова за политическое заявление, озвученное от его лица юристом Эльманом Пашаевым. Спровоцировавший смертельное ДТП актер теперь отрицает свою причастность к оппозиции.

Ефремов опроверг заявления о его неприязни к личности президента России Владимира Путина. Артист заявил, что является всего лишь «клоуном», читающим за деньги оппозиционные стихотворения на телеканале «Гражданский поэт».

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике», — заявил Ефремов.

Таким образом, актер ответил на сообщения украинских СМИ о политизации его дела. Однако россияне подвергли критике Ефремова за двуличность.

«Как прижало так — «я артист, я просто клоун... не оппозиционер!»... Бактерия ты, а не артист», — пишет один из пользователей Twitter.

Ранее публицист и блогер Армен Гаспарян отмечал, что Михаил Ефремов, запомнившийся до смертельного ДТП критикой власти, представляет собой клоуна, а не оппозиционера. Он говорит, что не знает, какому Ефремову верить: который 4 мая читал стихи с критикой власти или который 27 июня говорит, что ничего не имеет против президента РФ Владимира Путина, который «кормит людей искусства».

По его словам, подобные заявления не принесут Ефремову снисхождения. Гаспарян уверен в том, что артист должен понести реальное наказание за смерть человека.