Известная кыргызская певица впала в кому после страшного ДТП

Бишкек, 28 июня. Известная кыргызская певица Асель Кадырбекова находится в коме после ДТП, произошедшего 26 июня, в Бишкеке, сообщает Sputnik-Кыргызстан.

«Она в коме. Состояние тяжелое. Также госпитализирован еще один пострадавший, у него сотрясение мозга, состояние стабильное», — говорит глава Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков.

Сообщается, что у певицы диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы.

Звезда кыргызской эстрады получила тяжелые травмы в варии с участием спецавтомобиля ГБР (группа быстрого реагирования) и Toyota Camry. Как отмечают очевидцы, один автомобиль на большой скорости врезался в бок другого после чего оба отлетели в сторону.

Асель Кадырбекова — одна из наиболее узнаваемых медийных персон Киргизии. На ее страницу в Instagram подписаны более 2 млн пользователей. Два года назад она вышла замуж за популярного кыргызского исполнителя Нурлана Насипа.

Ранее сообщалось, что мужчина на мотоцикле пострадал при ДТП с участием иномарки на Волоколамском шоссе в Москве. Видео происшествия есть в распоряжении Федерального агентства новостей. ДТП произошло днем 27 июня, мотоциклист ехал в сторону Московской области. Он врезался в ехавший в попутном направлении Lexus.