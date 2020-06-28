Москва, 28 июня. Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — отмечает источник.

Другой источник в ОПК отметил, что в боевом порядке, который пилоты называют «стаей» или «роем», ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.

Как отмечают источники, применение «стаи», действующей в едином информационном пространстве, значительно повышает эффективность выполнения боевых задач. Однако собеседники ТАСС не стали раскрывать дату и место проведения эксперимента.

Российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал эти испытания важным фактором в построении единой информационной системы ВС. По его словам, подобные работы уже ведут США для своих истребителей F35.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент перехвата самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Для перехвата иностранных самолетов в воздух поднялся истребитель Су-30 морской авиации ЧФ. К российским границам приблизились патрульный самолет Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135.