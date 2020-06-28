Львовский журналист-русофоб Дроздов назвал украинцев «придурками»

Москва, 28 июня. Львовский журналист-русофоб Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил жителей Украины и признался в ненависти к своей стране.

Журналист говорит, что он ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков», которые не желают «делать ее своей страной» и проголосовали на выборах за «обитателя дна».

«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти 30 лет глобально несчастливый человек», — сказал Дроздов.

По его мнению, единственная цель существования Украины — быть антиподом России.

«Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина», — считает журналист.

Ранее Остап Дроздов говорил, что половина населения Украины — «абсолютная вата». По его словам, украинская «вата» делится на две категории: «нео-вата» и сторонники украинской политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». К первой категории Дроздов относит молодежь, либералов и «аудиторию 95-квартала». Вторую категорию он охарактеризовал как «ностальгирующих по СССР сторонников Москвы».

Также Дроздов заявлял, что киевским властям необходимо осуществить тотальную блокаду Крыма и Донбасса, чтобы полностью уничтожить население этих регионов. По его словам, любые отношения с этими территориями являются «финансированием терроризма».