Россиянам дали советы, как сэкономить на услугах ЖКХ

Москва, 28 июня. Гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, как можно значительно сократить расходы на ЖКХ-услуги. Советами он поделился в беседе с информационным порталом «Прайм».

По его словам, необходимо приучить себя оплачивать счета вовремя. Любая неуплата в срок приводит к начислению пеней. Также он отметил важность наличия счетчиков потребления (на электричество, газ и воду).

«Без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)», — говорит эксперт.

Еще один способ экономить — установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Последнее позволяет не допускать расхода тепла в холодное время года.

Ране эксперты отрасли ЖКХ рассказали, как избежать переплаты за отопление. Замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех отмечал, что самый эффективный способ экономии — установка индивидуального счетчика тепла.

В начале месяца сообщалось, что средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в РФ в годовом выражении снизился на 14%, при этом выросли траты на газ и электроэнергию.