«Нагулявшийся» Басков заявил о желании обзавестись семьей

Москва, 28 июня. Николай Басков заявил, что задумался о будущей семье. Певец признался, что уже «нагулялся» за 13 лет после развода, передает Kp.ru.

По словам Баскова, он провел самоизоляцию в загородном доме у друзей, у счастливой пары, которая воспитывает четверых детей.

«У моих друзей — Олега и Кати четверо детей. Это такое счастье. Глядя на них, я задумался о своей будущей семье... Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — говорит певец.

Он отмечает, что для него не так важна внешность будущей избранницы. Он говорит, что главное, чтобы они были на одной волне и она была хозяйкой их дома.

«У меня уже были актрисы, модели и не медийные девушки, о которых я не рассказывал журналистам. Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу», — рассказывает Басков.

Ранее Николай Басков шокировал поклонников своей фотографией «до и после». Певец сбросил 16 кг. Он говорит, что выпивает в день около 4-х литров воды. Он посоветовал россиянам не злоупотреблять диетами и обязательно ориентироваться на мнение врача. Он подчеркнул, что далеко не всем моно пить столько воды, поэтому нужно учитывать индивидуальные особенности организма.