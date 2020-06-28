Пригожин решил худеть вслед за сбросившим сто килограммов Фадеевым

Москва, 28 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обратился к своему коллеге Максиму Фадееву, которому удалось похудеть на 100 кг. Соответствующая видеозапись опубликована в Instagram-stories Фадеева.

«Макс, привет. Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на (беговую. – Прим. ФАН) дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить. Надеюсь, что продолжу в таком же режиме», — говорит Пригожин.

Он отметил, что «жестко поправился», добавив, что «необходимо срочно сбрасывать вес». Продюсер поблагодарил коллегу за мотивацию.

Недавно Максим Фадеев показал свое фото после похудения. Он сообщил подписчикам, что ему удалось сбросить 100 кг. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок в старых шортах, которые теперь кажутся просто огромными. На фотографии Фадеев поместился двумя ногами в одной штанине шортов, хотя раньше одежда была ему по размеру. Поклонники были поражены изменениями во внешности продюсера, они отметили его характер и силу воли.

Ранее продюсер говорил, что для того, чтобы сбросить вес, достаточно выпивать по 600 граммов горячей воды перед едой. Продюсер предупредил, что вода должна «приятно обжигать горло», но при этом не быть кипятком. Дело в том, что горячая вода сильно уменьшает аппетит.