Летучая рассказала, как упала в обморок «лицом о кафель» на съемках «Ревизорро»

Москва, 28 июня. Телеведущая Елена Летучая рассказала об угрозах и переутомлении во времена съемок телевизионного шоу «Ревизорро». Ее слова приводит портал «7Дней».

По словам Летучей, за период съемок «Ревизорро» случались нападения, а также поступали угрозы, что пырнут ножом или взорвут машину. Елена говорит, что из этой ситуации ее спас супруг Юрий Анашенков.

«Он нанял мне телохранителя и пытался научить меня отдыхать. А я была как белка в колесе, только и говорила: так, мне нужно то, нужно это, мне нужно еще снимать. Хотя я просто падала от усталости в обморок лицом о кафель — у меня на подбородке больше сорока швов», — говорит Летучая.

Она признается, что не могла отказаться от съемок, несмотря на то, что муж неоднократно ее просил об этом.

«На следующий день я буквально на карачках, через людей проползла в какую-то кухню — и начались скандал и месиловка. И в тот момент, когда я уже там все сняла, я поняла, что не могу по-другому. То есть или я раскрываю всю правду, или не занимаюсь этим совсем», — отмечает телеведущая.

Ранее Елена Летучая говорила, что ее жизнь сильно поменялась с тех пор, как она вышла замуж. По ее словам, теперь она может позволить себе быть слабой и беззащитной, зная, что рядом есть сильный мужчина. Супруг ведет большинство ее дел и просматривает сложные договоры. Ведущая подчеркнула, что никогда не согласилась бы на московский сезон «Ревизорро», если бы его не было рядом