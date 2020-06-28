Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Киев, 28 июня. Мэр украинского города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства РФ в Киеве. Видеозапись, с сжиганием флага, он Семенихин разместил у себя в Facebook.

По словам украинского градоначальника, на данный шаг он пошел после разоблачительного видео от Анатолия Шария.

«Посмотрев этот ролик, я понял, что единственный мой грех — это то, что я в свое время сжег российский флаг и включал гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов… Толик Шарий, передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг… Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: «Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?» — говорит Семенихин в своем видео.

После этого он включил гимн Украины и под него сжег российский триколор.

Отмечается, что Артем Семенихин является бывший участником гражданской войны в Донбассе на стороне киевских властей, а также членом националистического объединения «Свобода».

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва», передает RT. Он отметил, что мэр Конотопа Артем Семенихин поддержал эту идею. Марцинкив заявил, что Бандера для украинцев является символом «несокрушимой борьбы».