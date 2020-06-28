Алибасов встал на колени перед адвокатом Жориным

Москва, 28 июня. В Сети появилось видео, на котором продюсер Бари Алибасов встал на колени перед адвокатом Сергеем Жориным, запись сделана до того, как артист попал в психиатрическую клинику.

Видео сделано около двух месяцев назад, когда, по данным СМИ, состояние продюсера уже было на грани. Алибасов пришел в офис Жорина и встал перед адвокатом на колени. Юриста возмутил такой визит, на действия гостя он ответил язвительным комментарием.

«Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!» — цитирует Жорина «Пятый канал».

Алибасов поднялся с пола и предрек адвокату голодную смерть.

«А вы сдохните с голоду! Сдохните вы, сдохните с голоду! Скоро у вас не будет ничего! Ничего!» — заявил продюсер.

Около года назад Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, и музыкант пошел на поправку. Впоследствии он подал в суд на изготовителей «Крота», но не добился успеха. Артист сетовал на трудности восстановления.

Недавно СМИ сообщили, что Алибасов пропал и перестал выходить на связь незадолго до своего дня рождения. С 6 июня о местонахождении и состоянии музыканта ничего не было известно, но позже выяснилось, что он был доставлен в медицинское учреждение. О причинах госпитализации ничего не сообщалось. Родственники продюсера отказались давать комментарии средствам массовой информации.

Журналисты одного из изданий отмечают, что Алибасов мог быть отправлен в психиатрическую клинику медицинскими работниками на фоне расстройства, возникшего из-за препаратов, принимаемых музыкантом во время лечения.