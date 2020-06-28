Бузова показала подписчикам, как релаксирует в купальнике

Москва, 28 июня. Известная российская певица и телевизионная ведущая Ольга Бузова опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети Instagram. На этот раз она выложила новую фотографию, похваставшись своим отдыхом в бассейне. По данным информационного издания MK.RU, артистка решила провести уикенд в одном из банных комплексов, где устроила себе настоящий релакс как на курорте, обнажившись до купальника.

На снимке Бузова предстала перед фанатами в купальнике зеленого цвета и солнечных очках, позируя на мраморном бортике бассейна. Пользователи сети Интернет в комментариях под записью оценили спортивную фигуру певицы, а также обратили внимание на ее новую прическу.

Артистка в своем посте заметила, что берет все от выходных дней, которые бывают у нее достаточно редко. Она заметила, что ценит подобным моменты релакса и наслаждается своей жизнью.

«Наконец-то долгожданный выходной. Как я это ценю. Настолько редкий момент полного релакса. Беру за правило не только работать, но и успевать наслаждаться жизнью», — заметила Бузова, подписав фотографию в Instagram.

Поклонники певицы восторженно приняли новый пост, поспешив заметить, что Бузова замечательно выглядит и находится в отличной спортивной форме. Некоторые комментаторы не стеснялись выражать свое восхищение, назвав артистку настоящей «бомбой».

«Нереально красивая», — написала один комментатор. «Олечка, фигура красивая!», — заметила фанатка. «Просто бомба», — заметил еще один пользователь Сети.

Ранее Ольга Бузова в день рождения младшей сестры Анны показала совместные архивные фотографии, выложив их в социальной сети Instagram.