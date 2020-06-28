ФАН публикует фото с «Алых парусов – 2020»

Санкт-Петербург, 28 июня. В Петербурге подошел к концу праздник выпускников «Алые паруса». Федеральное агентство новостей публикует фотографии с мероприятия.

В этом году «Алые паруса» прошли в телевизионном режиме из-за пандемии коронавируса.

В связи с изменением формата праздника, изменится и маршрут брига: водно-пиротехническая часть пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе.

Зрители могли наблюдать, как кружил в заливе бриг «Россия» с алыми парусами пока над ним сверкали пиротехнические огни.

Пиротехническое шоу в Петербурге стало кульминацией Всероссийского вечера выпускников. Огненная феерия над заливом была еще более грандиозная, чем в предыдущие годы. Ранее были опубликованы кадры захватывающего пиротехнического шоу.

Концертные номера мероприятия были посвящены юбилею автора повести «Алые паруса» Александра Грина, которому в этом году исполняется 140 лет.

Для выпускников выступали Дима Билан, Вера Брежнева, IOWA и другие. Хедлайнерами концерта стала группа «Звери».

Отметим, что очные выпускные вечера прошли в 12 регионах страны, 57 субъектов провели торжества онлайн, другие выбрали очно-заочный формат.

До этого Федеральное агентство новостей рассказывало об истории этого праздника, которому уже более полувека.