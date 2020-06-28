Пытавшаяся забеременеть индийская женщина оказалась мужчиной

Нью-Дели, 28 июня. Жительница Индии, безуспешно пытавшаяся зачать ребенка, оказалась мужчиной. Об этом сообщает агентство PTI. Женщина обратилась к медикам с сильными болями в животе.

В результате обследований у пациентки обнаружили мужской набор половых хромосом XY. Редкое заболевание известно как синдром Морриса. Внешне человек похож на женщину, однако генетически является мужчиной. Сообщается, что женщина на протяжении девяти лет жила в браке и пыталась зачать ребенка, но все попытки оказались безуспешными.

«Судя по ее внешности, это женщина. Начиная с голоса, развитой груди, нормальных наружных половых органов», — прокомментировал онколог Анупам Датта.

Уточняется, что сейчас пациентка проходит курс химеотерапии. Известно также, что редким заболеванием страдают и некоторые ее родственницы. Ранее врач-онколог рассказал о том, какой продукт способствует возникновению раковой опухоли. Специалист указал на опасность чрезмерного употребления красного мяса.

«Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли», — цитирует газета «Известия».

Не рекомендуется и употребление рафинированного масла.

Ранее сообщалось, что невеста из Новой Зеландии узнала о раковой опухоли благодаря свадебным фотографиям. Своевременное обнаружение проблемы позволило избежать тяжелых последствий.