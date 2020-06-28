Праздник «Алые паруса» завершился грандиозным пиротехническим шоу, опубликовано видео

Санкт-Петербург, 28 июня. В Петербурге завершился знаменитый праздник выпускников «Алые паруса». За проходом брига «Россия» в Финском заливе в онлайн-режиме наблюдали сотни тысяч человек из разных уголков страны и мира. Пятый канал опубликовал кадры грандиозного пиротехнического шоу, которым завершился праздник выпускников.

Корабль под алыми парусами — символ грандиозного праздника выпускников, ставшего традицией в Северной столице. В этом году мероприятие приобрело особенный смысл — автору повести «Алые паруса» Александру Грину исполняется 140 лет. Музыкальные номера в рамках праздничного концерта посвящены литератору.

Развевающиеся на ветру алые паруса, музыка, пиротехническое шоу и красота ночного Петербурга — организаторы создали необходимую атмосферу, чтобы выпускники прикоснулись к волшебному миру Ассоль и Грея.

Напомним, что всероссийский праздник выпускников, кульминация которого проходит в Петербурге, в этом году проводится в телевизионном формате из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что несмотря на ограничения, тысячи петербуржцев всех возрастов устремились к Финскому заливу, к той его части, где будет виден проход брига «Россия» под алыми парусами.

До этого Федеральное агентство новостей рассказывало об истории этого праздника, которому уже более полувека.