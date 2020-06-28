Поклонская призвала «избивших» Собчак верующих «держать свои эмоции в руках»

Москва, 28 июня. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала телеведущую Ксению Собчак после нападения в Среднеуральском женском монастыре.

Ранее Собчак сообщила о нападении на ее съемочную группу во время съемок фильма в Среднеуральском женском монастыре, расположенного в Свердловской области. По ее словам, был избит режиссер Сергей Ерженков и бывший послушник Филипп, который рассказывал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Также в ходе потасовки была повреждена дорогая съемочная аппаратура.

«Я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть», — комментирует инцидент Поклонская.

Она считает, что верующий человек не должен поднимать руку на тех людей, которые к нему пришли. При этом Поклонская подчеркнула, что подробности конфликта ей неизвестны. По ее мнению, участники инцидента должны ответить по закону, а такого радикального настроения не должно быть.

«Вера — она добрая, она не несет ничего негативного. Нельзя впадать в такую агрессию. Нужно знать границы. Вера — это добро. <…> Нужно держать свои эмоции в руках. Если не нравится какой-то журналист, съемочная группа или еще кто-то, в любом случае нельзя поднимать руку», — подчеркивает парламентарий.

Напомним, что Собчак готовит сюжет про схиигумена Сергия Романова, захватившего женский монастырь. Схиигумен отрицает пандемию коронавируса и призывает нарушать карантинные меры. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». После этого схиигумена подвергли церковному суду и отстранили от проведения богослужений.