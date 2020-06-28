Пугачева «дала благословение» Волочковой на исполнение своего культового хита

Москва, 28 июня. Балерина Анастасия Волочкова выпустит новый клип на песню Аллы Пугачевой «Мне нравится». Согласие на исполнение хита дала сама Пугачева.

Волочкова анонсировала выход нового клипа на своем сайте.

«Новую версию моего клипа на песню «Мне нравится…» можно будет посмотреть в прямой трансляции на моем сайте уже 27 июня в 21:00. Благословение на исполнение этого произведения мне дала первая исполнительница этой песни Алла Пугачева», — написала Волочкова в Instagram.

Песня «Мне нравится» получила широкую известность благодаря картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. Ее исполнила Алла Пугачева, в то время как актриса Барбара Брыльска в образе Нади лишь открывала рот.

Композиция положена на одноименное стихотворение поэтессы Марины Цветаевой. Оно датировано 3 мая 1915 года и обращено к Маврикию Александровичу Минцу, ставшему впоследствии мужем сестры поэтессы Анастасии.

По словам Анастасии Цветаевой, стих «Мне нравится» стал ответом на слухи о любовной связи между Мариной и Маврикием. Сама поэтесса не отрицала, что симпатизирует супругу сестры.

Минц умер в 1917 году в результате острого приступа аппендицита.

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