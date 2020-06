Павел Воля готовится «исследовать интересные уголки Родины»

Мы очень любим путешествовать и открывать для себя новые места. В этом году, скорее всего, будем исследовать интересные уголки нашей Родины. Уточнили у наших друзей из @s7airlines, как сегодня летать безопасно. Ребята уже позаботились о своих пассажирах и ввели дополнительные меры для безопасности путешественников - дополнительно дезинфицируют салон самолёта, выдают набор средств индивидуальной защиты, если закончились или забыли, а вся борткоманда регулярно проходит проверки и носит маски и перчатки. Теперь осталось выбрать, куда отравиться. Хочется чего-то действительно интересного и нетипичного. Сдавайте явки и пароли в комментарии. Куда лететь? Что смотреть? Все прочитаю. На связи. #займитесьсчастьем

