Павел Воля готовится «исследовать интересные уголки Родины»

Москва, 28 июня. Шоумен Павел Воля рассказал, куда поедет отдыхать этим летом. Комик и телеведущий намеревается «исследовать интересные уголки Родины» из-за пандемии коронавируса. Соответствующий пост он разместил в Instagram.

«Мы очень любим путешествовать и открывать для себя новые места. В этом году, скорее всего, будем исследовать интересные уголки нашей Родины», — сообщил шоумен своим подписчикам

Также Воля рассказал о принимаемых мерах для обеспечения безопасного авиаперелета. Среди прочего он упомянул дезинфекцию салонов самолетов, выдачу наборов средств индивидуальной защиты, а также правила ношения маски и перчаток для экипажа.

В конце поста он попросил фолловеров подсказать ему интересные направления внутри России. Подписчики с радостью поделились своими рекомендациями.

«На Алтай. Машина, палатка, и весь походный набор», — пишет stanislav_orenshtein. «Кавказ! Архыз, Домбай, Лаго-Наки, КМВ!» — советует irbis_magic. «Башкирия, Камчатка и Краснодарский край», — делится рекомендацией 1221_kristina. «Природа Уральских гор. Много чего можно предложить, но буду патриотом», — отметил kara_rigoureux. «В Волгоград. И на теплоходе «Александр Невский» спуститься по Волге вниз до Астрахани или подняться вверх до Казани или Питера», — предложила rastegaeva.au.

Ранее Павел Воля и олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева отмечали, что получают огромное удовольствие от режима самоизоляции. По их словам, они не раз направляли запрос «в космос», чтобы замедлиться и остаться дома с детьми. Звездная пара заверила, что дети никак не мешают им работать удаленно и они наслаждаются каждой минутой общения с ними.