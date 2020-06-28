Павел Воля готовится «исследовать интересные уголки Родины»

Москва, 28 июня. Шоумен Павел Воля рассказал, куда поедет отдыхать этим летом. Комик и телеведущий намеревается «исследовать интересные уголки Родины» из-за пандемии коронавируса. Соответствующий пост он разместил в Instagram.
«Мы очень любим путешествовать и открывать для себя новые места. В этом году, скорее всего, будем исследовать интересные уголки нашей Родины», — сообщил шоумен своим подписчикам
Также Воля рассказал о принимаемых мерах для обеспечения безопасного авиаперелета. Среди прочего он упомянул дезинфекцию салонов самолетов, выдачу наборов средств индивидуальной защиты, а также правила ношения маски и перчаток для экипажа.
В конце поста он попросил фолловеров подсказать ему интересные направления внутри России. Подписчики с радостью поделились своими рекомендациями.
«На Алтай. Машина, палатка, и весь походный набор», — пишет stanislav_orenshtein.
«Кавказ! Архыз, Домбай, Лаго-Наки, КМВ!» — советует irbis_magic.
«Башкирия, Камчатка и Краснодарский край», — делится рекомендацией 1221_kristina.
«Природа Уральских гор. Много чего можно предложить, но буду патриотом», — отметил kara_rigoureux.
«В Волгоград. И на теплоходе «Александр Невский» спуститься по Волге вниз до Астрахани или подняться вверх до Казани или Питера», — предложила rastegaeva.au.
Мы очень любим путешествовать и открывать для себя новые места. В этом году, скорее всего, будем исследовать интересные уголки нашей Родины. Уточнили у наших друзей из @s7airlines, как сегодня летать безопасно. Ребята уже позаботились о своих пассажирах и ввели дополнительные меры для безопасности путешественников - дополнительно дезинфицируют салон самолёта, выдают набор средств индивидуальной защиты, если закончились или забыли, а вся борткоманда регулярно проходит проверки и носит маски и перчатки. Теперь осталось выбрать, куда отравиться. Хочется чего-то действительно интересного и нетипичного. Сдавайте явки и пароли в комментарии. Куда лететь? Что смотреть? Все прочитаю. На связи. #займитесьсчастьем
Ранее Павел Воля и олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева отмечали, что получают огромное удовольствие от режима самоизоляции. По их словам, они не раз направляли запрос «в космос», чтобы замедлиться и остаться дома с детьми. Звездная пара заверила, что дети никак не мешают им работать удаленно и они наслаждаются каждой минутой общения с ними.