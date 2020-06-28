Крупный смерч в Вологодской области попал на видео

Вологда, 27 июня. Крупный смерч в Вологодской области попал в объективы камер очевидцев, сообщают «Вести».

На размещенной в социальных сетях записи видно, что огромная воронка поднимается от земли, а в небе сверкают молнии. Деревья и кустарники пригнуло к земле сильнейшими порывами ветра.

«Мне страшно. Бежим! Уходим!» — слышен голос за кадром.

Отмечается, что смерч настиг жителей Тарногского района 26 июня. Данных о пострадавших и разрушенной инфраструктуре не поступало. Однако в результате буйства стихии пострадало множество деревьев, среди которых оказалась 145-летняя сосна, внесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев.

Ранее сообщалось, что жители Крыма запечатлели на видео крупный смерч. На опубликованных кадрах видно, что сильный вихрь поднимается к грозовым облакам. В этот момент на поле пасутся коровы, которые, судя не особо обеспокоены буйством стихии происходящим. По словам очевидцев, смерч был зафиксирован в Раздольненском районе Крыма.

До этого пылевой вихрь высотой в несколько десятков метров удивил жителей Екатеринбурга. Очевидец запечатлел редкое природное явление на одной из городских строек. Необычное атмосферное явление хоть и зрелищно, но безопасно: при соприкосновении с каким-либо препятствием вихрь теряет свою силу.