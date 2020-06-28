Ущерб от нападения на киногруппу Собчак оценили в 260 тысяч рублей

Екатеринбург, 28 июня. Оценен ущерб съемочной команде Ксении Собчак, поучаствовавшей в потасовке в Среднеуральском женском монастыре. В результате конфликта с обитателями монастыря, был избит режиссер Сергей Ерженков, а также повреждена съемочная аппаратура.
Напомним, что Ксения Собчак находится в Екатеринбурге для съемок сюжета про схиигумена Сергия Романова, захватившего Среднеуральский женский монастырь. Схиигумен отрицает пандемию коронавируса и призывает нарушать карантинные меры.
По словам телеведущей, пострадали два человека — режиссер Сергей Ерженков и один из героев сюжета, бывший послушник монастыря Филипп. У съемочной команды забрали камеру, на которой был записан момент нападения. Ущерб от поврежденной техники оценивается Ерженковым в 260 тыс. рублей, отмечает Kp.ru.
«Ущерб от сломанной камеры, в общем, вместе с ней, внештатным объективом и микрофоном-петличкой — 260 тыс. рублей», — говорит режиссер.
По его словам, материалов для создания фильма осталось достаточно — он успел «перекинуть» отснятые кадры на другой носитель незадолго до нападения.
Собчак в свою очередь отметила профессионализм действий охраны обители и монахинь, препятствовавших съемкам. По ее словам, они действовали как «спецназовцы», передает URA.RU.
«Такое ощущение, что это подготовленные спецназовцы: они нас рассекли, по отдельности избили мужчин и держали меня, чтобы я не могла выйти из монашеского круга. Сейчас я понимаю, что это очень профессиональные действия», — говорит телеведущая.