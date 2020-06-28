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Максим Галкин опубликовал серию фото «из прошлого века»

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Максим Галкин опубликовал серию фото «из прошлого века»

Москва, 27 июня. Шоумен Максим Галкин опубликовал новую серию архивных снимков. Юморист подписал их как «фото из прошлого века».

Поклонники Галкина увидели своего кумира совсем юным. Максим позирует на лыжном курорте, у Дрезденской оперы, а также в Юрмале. Артист попросил проголосовать за лучшую фотографию. Судя по комментариям, подписчикам Галкина фотографии понравились.

«Красавец однакo, что уж тут сказать», — написал один из пользователей.

Артиста сравнили с Энрике Иглесиасом, Киану Ривзом и другими звездами. Галкин не впервые опубликовал архивные фото. Несколько дней назад он выложил несколько снимков с Аллой Пугачевой.

Поклонники звездной пары очень тепло встретили эту публикацию.

«Алла, Максим сделал тебя счастливой! Дай бог вашей семье счастья и здоровья», — написал один из пользователей.

О романтических отношениях Галкина и Пугачевой стало известно в начале 2000-х годов. Почти десять лет спустя они официально вступили в брак. Пара воспитывает двух детей: Гарри и Лизу. Ранее Галкин пошутил о президенте РФ Владимире Путине. В свою очередь, российский лидер назвал юмор Галкина «востребованным».

«Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно», — добавил Путин в беседе с ТАСС.

Накануне телеведущий Иван Ургант высмеял фото Максима Галкина с обнаженным торсом. Ведущий внес фото колеги в цикл «Пять вспышек прекрасного».

«Застали Максима врасплох — это видно по расслабленной позе. Думаю, что на Максима могли напасть дикие псы — утащить рубашку, порвать шорты и каким-то образом, не снимая шорт, сгрызли нижнее белье», — в шутку предположил Ургант.

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