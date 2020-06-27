Ургант высмеял оголившего торс Галкина

Москва, 27 июня. Телеведущий Иван Ургант высмеял фото Максима Галкина с обнаженным торсом. Ургант включил фото коллеги в хит-парад дачных фото «Пять вспышек прекрасного».

Недавно Максим Галкин опубликовал в Instagram свое фото с голым торсом. Шоумен позировал на фоне кустов сирени у себя в саду. Снимок попал в топ-рейтинг дачных фото по версии «Вечернего Урганта».

«Застали Максима врасплох — это видно по расслабленной позе. Думаю, что на Максима могли напасть дикие псы — утащить рубашку, порвать шорты и каким-то образом, не снимая шорт, сгрызли нижнее белье», — посмеялся Ургант.

Соведущий Урганта Константин Анисимов подчеркнул, что в свои 44 года Галкин находится в чудесной форме.

«Кстати, это первый случай, когда журналы Men’s Health, «Сад-огород» и «Вестник депиляции» выйдут с одинаковой обложкой», — иронично отметил Ургант.

Ранее подписчики Галкина, реагируя на его фото с оголенным торсом, отмечали, что артист потерял форму и ему стоит подкачаться. По их мнению, шоумен растерял форму за период самоизоляции.

Ранее Иван Ургант в своем шоу на Первом канале пошутил о том, как десантники могли бы отомстить Филиппу Киркорову за его двусмысленный ролик о мужской армейской дружбе. При этом он отметил, что Киркоров давно поет песни о ВДВ, к примеру, «Если хочешь лететь — лети», а «Цвет настроения синий», по словам ведущего, это ремейк на «Расплескалась синева».