Ургант высмеял оголившего торс Галкина

Миллион в руках счастливчиков! Поздравляю! ????????????Вот победители: 1.@alinka_3454 2. @tokmakova3543 3.@maria_kondratova90 4.@evgeniyaostanina 5. @an.iuta6043 6.@ksenia_nishta 7. @sveta.max9 8. @ost1991 9. @olesyaaks51 10. @olgagenna

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 11, 2020 at 7:59am PDT