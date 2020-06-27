Режиссер рассказал, как Пугачева и Киркоров худели на тайских таблетках

Москва, 27 июня. Алла Пугачева и Филипп Киркоров в 1990-е годы принимали тайские таблетки для похудения. Об этом сообщил режиссер Роман Родин, который ставил шоу и концертные программы для звездной пары.

Родин разместил в Instagram архивные кадры со свадебного путешествия Пугачевой и Киркорова в Болгарии. По словам режиссера, именно на курорте «Золотые пески» прошел медовый месяц звездных молодоженов. Вместе с ними в путешествие отправился и ближний круг музыкантов — сам Родин и концертный директор Олег Непомнящий.

«У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету», — отмечает Роман Родин.

Об опыте приема тайских таблеток для похудения ранее рассказывал и сам Киркоров.

«Этот период я прошел давно и чуть не сорвал нервную систему, а я ведь позитивный человек. Когда я пил тайские таблетки, это был не я, в меня как будто вселился бес, Господи, прости», — рассказывал в одном из интервью поп-музыкант.

Ранее Алла Пугачева опубликовала в Instagram фотографию в черном закрытом купальнике и босоножках. По словам певицы, фотография сделана в 2017 году, когда она вместе со своим супругом Максимом Галкиным, ездила на отдых в Юрмалу. Фанаты принялись бурно обсуждать фигуру исполнительницы.