Дочь Началовой растрогала фанатов «голосом матери»

Москва, 27 июня. Дочь умершей певицы Юлии Началовой поражает поклонников не только внешним сходством с матерью, но и похожей манерой пения.

Вера живет с бабушкой и дедушкой, родителями певицы. Девочка часто гостит у отца – бывшего футболиста Евгения Алдонина. Он надеется, что со временем Вера будет готова жить с ним на постоянной основе.

Недавно Алдонин разместил видео с выступлением дочери. Вера исполнила военные песни в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Вокальные данные девочки поразили пользователей социальной сети. Подписчики считают, что Вера унаследовала талант матери.

«Какая же талантливая дочь у Юлечки. Много моментов, которые напоминают Юлю. В этой песне голос и Юли и Верочки. Респект! Хочется и дальше продолжения, чтобы напоминало Юлю. Спасибо тебе Верочка! Ты талант! Умница и просто красивая девушка!» — пишет ol_ga2888. «Какая умничка, голосок и интонации очень похожи на Юлины. Ой, слушала с удовольствием, молодчинка», — комментирует nadezhdasvoboda10. «Здорово. Бог передал талант дочке. Юлин голос», — считает angeli.tula. «Очень красиво поет! Умничка! Иногда слышался на распевных нотах голос Юлии, но и свой голос у Веры очень красиво льется в песне», — отмечает veronikataranova

Пока неизвестно, пойдет ли девочка по творческому пути в дальнейшем. Однако поклонники Началовой уже пророчат ее дочери большое будущее на сцене.

Ранее PR-директор и близкая подруга покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о жизни дочери популярной исполнительницы. Девочка вместе с бабушкой и дедушкой отправится в Воронеж — на малую родину Началовых. По словам Исаевой, летние каникулы Вера решила посвятить саморазвитию.