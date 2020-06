Дочь Началовой растрогала фанатов «голосом матери»

«Письмо с фронта» исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семёновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, большая умничка❤️

A post shared by Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin) on May 9, 2020 at 5:41am PDT