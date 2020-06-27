Актер Жигунов приехал в Крым с «копией» Заворотнюк

Симферополь, 27 июня. Актер Сергей Жигунов прибыл в Гурзув со своей новой избранницей Викторией Ворожбит. Внешность девушки удивила пользователей Сети удивительным сходством с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой Жигунова также связывали романтические отношения.

Ворожбит уже поделилась солнечными фотографиями из Крыма. Она позирует на фоне ярких пейзажей с букетами цветов. Не менее охотно фотографируется и сам актер.

Между тем, Жигунов отправился в Крым не только ради отдыха, но и в рабочих целях. Сергей работает над вторым сезоном сериала «Горюнов». Декорации уже монтируются. Ожидается, что съемки начнутся в ближайшее время, передает Nation News.

О романе Виктории Ворожбит с Сергеем Жигуновым сообщалось несколько месяцев назад. Поклонников удивило необычайное сходство женщины с Анастасией Заворотнюк.

Сама звезда «Моей прекрасной няни» борется с онкологией. По сообщениям СМИ, у нее диагностировали опухоль мозга. Заворотнюк сначала отправилась в Европу, но вскоре вернулась в Москву. О возможных методах лечения Заворотнюк ранее рассказали президенту РФ Владимиру Путину.

«Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной, стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует», — рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров в интервью с РИА Новости.

Газета «Известия» отмечает, что что пациенты с глиобластомой в среднем живут не более полутора лет. Жизнь некоторых пациентов удается продлить до трех лет.