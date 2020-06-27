Политолог Сивков: Афганский фейк NYT рассчитан на примитивных американцев

Москва, 27 июня. Российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков высказался о статье американской газеты The New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы «тайно предлагала вознаграждение» за уничтожение американских военнослужащих и войск антитеррористической коалиции. В интервью информационному изданию «Взгляд» Сивков резко раскритиковал материал NYT, заявив, что средства массовой информации отрабатывают политический заказ Вашингтона.

Ранее сообщалось, что в МИД России прокомментировали статью NYT, назвав ее «неназойливым вбросом» и полной чушью. Представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что этот материал очень хорошо показывает все интеллектуальные способности американских пропагандистов разведки США.

Сивков, комментируя обвинения журналистов NYT в адрес России, назвал утверждения, указанные в статье полной чушью, которая не имеет ничего общего с реальностью. Он объяснил, что подобные вбросы являются частью так называемой информационной войны, направленной против Москвы.

«Если бы мы хотели вытеснить американцев путем вооружения талибов, мы бы поставляли оружие афганским боевикам. Тем более, что опознать, какое именно оружие и откуда оно пришло к талибам, было бы невозможно», — заявил Сивков.

Военный эксперт отметил, что афганский фейк является глупой отработкой, которая рассчитана на примитивного американского обывателя. Вашингтон использует подобные вбросы только лишь для того, чтобы очередной раз запугать обычных американцев пресловутой «российской угрозой».

«Ее цель очень простая — представить Россию главным врагом США и на этой основе консолидировать разваливающуюся американскую нацию. В американском обществе огромные слои необразованного населения, которые верят всему, что им показывают по «ящику». В данном случае расчет сделан на то, чтобы настроить против Трампа низшие слои населения», — резюмирует эксперт.

До этого Сивков, комментируя возможный выход Вашингтона из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил, что новые испытания ядерного оружия могут иметь серьезные последствия для США.