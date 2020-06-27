Контрразведчик рассказал, как Путина пытались лишить опоры провокациями

Москва, 27 июня. Легендарный борец с организованной преступностью в СССР и РФ, генерал-лейтенант МВД, генерал-майор ФСК в отставке Александр Гуров раскрыл детали политической провокации, когда Владимир Путин был чуть не лишен опоры.

Контрразведчик говорит, что это произошло в 1999-2000 годах, когда политической опорой Путина была партия «Единство».

«Я тогда был вместе с Сергеем Шойгу и Александром Карелиным одним из лидеров «Единства», будущей «Единой России». И рассматривался вариант, чтобы как-то ликвидировать или дискредитировать членов всей нашей тройки, снять «Единство» с выборов и лишить Владимира Путина его партии, тогда бы ему было не на кого опереться», — приводит слова Гурова «Октагон».

По его словам, он ездил по регионам, агитировал и встречался с избирателями. Но в один момент его поездки были отменены. Оказалось, что определенные силы желали «устранить» известного силовика, дискредитировав его и партию в глазах общественности.

«Я тогда всегда ходил в мундире, поэтому меня хотели еще и подставить в стиле генпрокурора Юрия Скуратова — надеялись пригласить в баню с бабами и заснять, а потом это по всем каналам показать», — рассказал силовик.

Он отмечает, что был и второй сценарий политических оппонентов Путина. Он заключался в том, чтобы напоить Гурова и устроить небольшую аварию. Однако провокацию удалось предотвратить.

Напомним, что в 2000 году прошли выборы президента РФ, на которых победу впервые одержал Владимир Путин. До этого он успел пройти службу по линии внешней разведки КГБ СССР, работал на различных должностях в мэрии Санкт-Петербурга и администрации президента РФ, возглавлял Федеральную службу безопасности России. В августе 1999 года Путин был назначен председателем правительства РФ Федерации.