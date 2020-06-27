Николаев, 27 июня. Депутат Николаевского областного совета Украины Максим Невенчанный рассказал о нелегкой экономической ситуации на Украине из-за деградации машиностроительной отрасли. В интервью информационному порталу «Украина.ру» Невенчанный заявил, что финансовое положение некоторых украинских предприятий оставляет желать лучшего. Это, в свою очередь, может привести к полному уничтожению важных для страны производств.

В первую очередь, украинский политический деятель обратил внимание на серьезные проблемы, возникшие на турбинном заводе в Николаеве, который страдает от полного отсутствия заказов. На предприятие закрылись некоторые цеха, а многим работникам пришлось искать новое место работы.

По словам Невенчанного, крупный финансовый кризис, произошедший на предприятии, возник, прежде всего, из-за конфронтации и разрыва сотрудничества с Россией. Именно российские компании выступали основными заказчиками украинской продукции, но сейчас приобретают комплектующие на собственном предприятии в Рыбинске.

«Завод попал в очень сложное положение, когда началась конфронтация с Российской Федерацией, куда мы сбывали большую часть наших турбин. Россия тоже пострадала, но страдала она недолго. Россияне просто построили в Рыбинске аналогичное предприятие», — объяснил политик.

Невенчанный заметил, что ранее Украина была одной из стран-производителей сложного технического оборудования — турбин. Однако из-за политики киевских властей Николаевский завод находится на грани закрытия, а конфронтация с Россией грозит лишить Украину производства турбин.

Политический деятель также напомнил, что это не первое украинское предприятие в Николаеве, которое было «похоронено» Киевом. Он обратил внимание, что не так давно прекратил свое существование Черноморский судостроительный завод, который выступал одним из главных производителей судов и кораблей на территории Украины.