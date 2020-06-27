Смолов забил гол «Барселоне» в матче чемпионата Испании

Виго, 27 июня. Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов забил гол в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Матч завершился ничейным счетом 2:2.

Смолов отметился голом на 50-й минуте матча, сделав счет 1:1. Полузащитник «Барсы» Иван Ракитич сделал неудачный пас в центре поля. Форвард «Сельты» Йаго Аспас завладел мячом и перебросил его в прорыв Окаю Йокушлу, который вошел в штрафную и прострелил на Смолова. Россиянин в касание пробил в практически пустые ворота. Это второй гол форварда сборной России за «Сельту». Ранее он отличился в игре с мадридским «Реалом».

Отмечается, что Смолов стал первым за 9 лет российским футболистом, сумевший поразить ворота «Барселоны». Последним таким достижением мог похвастаться Андрей Аршавин. Будучи игроком лондонского «Арсенала» в 2011 году, он забил «сине-гранатовым» в матче Лиги чемпионов.

В активе «Сельты» 34 очка, команда из Виго занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. «Барселона» с 69 пунктами лидирует в чемпионате, но идущий следом «Реал» уступает всего на одно очко, при этом у мадридцев есть одна игра в запасе, передают «Известия».

Напомним, что Федор Смолов играет за «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива».