Нападение на Собчак и ее съемочную группу в монастыре попало на видео

Екатеринбург, 27 июня. Телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале видеозапись инцидента в екатеринбургском монастыре.

Напомним, что Собчак находится в Екатеринбурге для съемок сюжета про схиигумена Сергия Романова, захватившего женский монастырь. Он отстранил от управления настоятельницу и пригласил казаков для охраны территорию. Схиигумен отрицает пандемию коронавируса и призывает нарушать карантинные меры.

На видеозаписи видно, как Ксения Собчак пытается защитить члена съемочной группы Сергея Ерженкова. Обитатели монастыря настаивали, чтобы журналисты покинули территорию. Собчак удерживала одна из монахинь. В результате потасовки телеведущая споткнулась и упала в клумбу, передают «Известия».

Ранее у себя в Telegram-канале Собчак сообщала, что в монастыре был избит член съемочной команды Сергей Ерженков и герой сюжета Филипп. Также она отметила, что была разбита камера и повреждена дорогостоящая аппаратура. Позже на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Мы хотим написать заявление по факту порчи имущества, избиения и того, что разбили телефон, забрали дорогую аппаратуру и все материалы», — заявила Собчак, подчеркнув, что может предоставить видеоподтверждение.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что нападение должно быть расследовано, а также установлены все причины и обстоятельства.

Также сообщалось, что комик Дмитрий Соколов, известный по участию в шоу «Уральские пельмени», был замечен в окрестностях женского монастыря, где произошел инцидент с Собчак. Журналисты пытались его сфотографировать, но в ответ Соколов устроил небольшую потасовку.