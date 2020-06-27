Самойлова решила сменить образ на фоне неудавшегося развода с Джиганом

Москва, 27 июня. Модель Оксана Самойлова решилась на смену имиджа после неудавшегося развода с рэпером Джиганом. Новым образом знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram.

На кадрах супруга скандального артиста позирует в салоне красоты, любуясь своей свежей стрижкой. По ее словам, она долго не решалась на перемены.

«Я решилась и стриганула сантиметров десять. Хотела еще короче, но подумала сначала к такой длине привыкнуть надо <…> Как думайте надо короче сделать?» — спросила звезда своих фолловеров.

Она также рассказала, что пришла в парикмахерскую вместе с дочерями, которые изъявили желание сделать экзотические прически, сбрив половину волос. Обеим заплели косички и затонировали волосы в розовый цвет, который смоется через неделю.

Большинство фанатов по достоинству оценили решение Самойловой, оставив в комментариях множество комплиментарных оценок. Впрочем нашлись и те, кто считает длинные волосы более привлекательными.

«Мне кажется, отличная длина! А у Леи очень смелые мечты! Вы придумали классный способ с косичками», «Я думаю, что вам будет очень красиво с каре! Красиво и стильно», «Не надо! Длинные волосы красивее! Но вообще зачем спрашивать мнение подписчиков, если оно Вам не интересно?» — написали поклонники.

Ранее Самойлова пыталась расстаться с Джиганом, устав от его многочисленных вечеринок и неадекватного поведения на фоне наркотической зависимости. Бракоразводный процесс был прекращен из-за неявки супругов в суд.