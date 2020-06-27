В главном храме ВС России впервые провели обряд крещения

Москва, 27 июня. Обряд крещения впервые провели в главном храме Вооруженных сил России, важнейшее таинство Православной церкви совершил епископ Стефан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал он.

В министерстве напомнили, что нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Эффекта камерности крестильного храма удалось достичь благодаря полихромному мозаичному убранству стен и свода, керамическим иконам, орнаментации пола. В ведомстве отметили, что интерьеры храма и баптистерия не имеют аналогов в современном зодчестве как по количеству мозаик и керамического убранства, так и по уровню их исполнения.

Напомним, что 14 июня в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония освящения храма Победы. Первую Божественную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди почетных гостей присутствовали ветераны, художники и мастера, которые принимали участие в строительстве и отделке храма, меценаты, депутаты и государственные деятели, а также военачальники во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Храм возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен всем русским воинам. Его построили на народные пожертвования.