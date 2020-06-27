Поклонники оценили «невероятную фигуру» звезды «Папиных дочек»

Москва, 27 июня. Актриса Лиза Арзамасова показала своим подписчикам откровенное фото, сделанное на пляже. Горячий снимок звезда сериала «Папины дочки» опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах знаменитость позирует в интригующем купальнике, лежа на песке. Кроме этого, девушку украшают элегантные серьги и макияж. Примечательно, что фото снято в темное время суток, к снимку Арзамасова приложила загадочную надпись.

«Однажды», — написала она, не поясняя, что это значит.

Поклонники 25-летней актрисы убедились, насколько она повзрослела. По словам подписчиков, девушка уже далека от стереотипного образа отличницы Галины Сергеевны из «Папиных дочек», благодаря которому она стала знаменита.

«Ты очень красивая!» «Лиза, вы невероятны», «Прекрасно выглядите», «Какая невероятная фигура у Лизы», — восхитились фолловеры в комментариях.

Известно, что Арзамасова не любит комментировать свои личные отношения, при этом она не состоит в браке и не имеет детей. Ранее ходили слухи о том, что актриса проживает совместно с Родионом Газмановым, сыном знаменитого исполнителя.

Помимо участия в известном ситкоме Арзамасова запомнилась ролью Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта». Кроме того, она озвучила главную героиню мультфильма «Храбрая сердцем», а также снялась в картине «Напарник», передает «Вечерняя Москва».