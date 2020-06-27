Участник «Уральских пельменей» устроил потасовку с журналистами после инцидента с Собчак

Москва, 27 июня. Юморист Дмитрий Соколов, известный по участию в шоу «Уральские пельмени», был замечен в окрестностях Среднеуральского женского монастыря, где ранее произошло ЧП со съемочной группой Ксении Собчак.

Местные журналисты пытались зафиксировать на фотоаппарат присутствие артиста, в ответ он устроил небольшую потасовку, запрещая себя снимать.

Доводы представителей прессы о том, что он находится в общественном месте, ставшем местом происшествия, не убедили Соколова.

«Я не даю разрешения меня снимать. <…> Я — человек, и у меня есть права: какие еще законы о СМИ?» - заявил артист журналистам.

Конфликт едва не вылился в драку. Соколов буквально навис над одним из фотографов, из-за чего ему пришлось отступить, передает Ura.ru.

Ксения Собчак приехала со съемочной группой в Среднеуральский женский монастырь, чтобы пообщаться с опальным схиигуменом Сергием. Сообщается, что постояльцы монастыря запрещали гостям снимать их и пытались выдворить за пределы территории. После этого охранники отобрали камеру у оператора, повалив его на землю. По факту инцидента полиция проводит проверку.