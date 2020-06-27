Китайский блогер перечислил самые вкусные блюда русской кухни

Пекин, 27 июня. Китайский блогер восхитился русской кухней и на платформе Sohu перечислил самые вкусные и популярные, на его взгляд, блюда и деликатесы.

По его словам, русская кухня славится насыщенным вкусом, обилием закусок, большим количеством масла, что обусловлено особенностями климата, и наваристыми супами.

«Русская еда имеет ярко выраженный вкус — кислый, сладкий, соленый и острый. Также русские очень любят лук и чеснок», — отмечает автор публикации.

Он считает, что некоторые деликатесы в России по вкусу схожи с блюдами северных районов Китая. Главным из них он назвал икру и даже объяснил, что черную, например, принято есть сырой, запивая водкой или шампанским.

Понравились блогеру копченые колбасы с приятным ароматом и мягкой консистенцией и холодец, который вызвал ассоциации со свиным студнем с северо-востока Китая.

«Холодец получается очень вкусным, прозрачным, без толстого слоя жира сверху, а мясо невероятно нежное, буквально тает во рту», — поделился автор впечатлениями.

Блогер по достоинству оценил насыщенный вкус гуляша, отражающего «прямодушие» народа, а московский борщ и вовсе назвал легендой русской кухни. Автор напомнил, что блюдо родом из Украины, но по-китайски его называют русским супом.

Обратил внимание он и на «пришедшие из КНР» русские пельмени, сало и богатый выбор хлеба с начинками.

Ранее издание Sina рассказало, что в Поднебесной высоко ценят «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы». Производят угощение и в Китае, но оно значительно отличается от российского, причем в худшую сторону. В российских колбасах больше мяса, оно жирнее и вкуснее. Китайцы же готовят продукцию из постного мяса, добавляют крахмал, а на выходе колбасы стоят дороже.